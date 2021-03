De Rossi ya tiene trabajo: ¡el italiano vuelve a la Selección!

La Selección Italiana abraza a Daniele De Rossi . El que fuera capitán y leyenda de la Roma se convierte oficialmente en colaborador técnico del combinado que dirige Roberto Mancini.

De esta forma, se unirá a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari y Fausto Salsano para iniciar una nueva aventura, esta vez en el banquillo. Después de una larga y exitosa carrera como futbolista, De Rossi, que este jueves estuvo en la sede de la Federación (en Roma), firmó el contrato que le une a la Selección hasta la final de la Eurocopa.

"Estoy orgulloso de comenzar esta nueva carrera con la selección y agradezco tanto al presidente Gravina como al técnico Mancini la confianza y la oportunidad. Será emocionante volver a Coverciano, que para mí significa volver a casa y encontrar muchos ex compañeros y muchos amigos en la plantilla y en el grupo, y no veo la hora de empezar. Lo haré con ilusión, sabiendo que solo estoy al principio y todavía me falta mucho por aprender, pero también espero poder ayudar al equipo", señaló el italiano en su presentación.

Campeón del mundo en 2006 y vicecampeón de Europa en 2012, De Rossi siempre ha tenido un vínculo muy fuerte con la camiseta de los 'Azzurri'. Fue para muchos entrenadores un punto de referencia, un jugador fundamental y un hombre de equipo, uno de los que siempre ponía su cara, para bien o para mal.

Después de su debut en noviembre de 2001 con la Selección Sub 19, hizo cuatro apariciones con la Sub 20 y luego puso en el tablero sus primeros trofeos con la Sub 21. El 8 de junio de 2004 llegó a la final con Serbia y Montenegro. de los tres goles que dieron a Italia el quinto título continental en su categoría, éxito al que siguió la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

"Estoy muy contento de que Daniele se una a nuestro grupo, estoy seguro de que podrá dar a los jugadores un aporte importante y espero que su primera experiencia sea útil para el futuro", recalcó Mancini, feliz por esta incorporación.