De Tomás, también contrario a jugar en la crisis del coronavirus

Raúl de Tomás, delantero del Espanyol, se suma a los jugadores contrarios a jugar mientras el coronavirus siga afectando a los ciudadanos. No comparte que baste con competir a puerta cerrada.

Morales o Carvajal se han manifestado y también lo ha hecho De Tomás en sus redes sociales. "¿Por qué nunca podemos opinar los propios jugadores? ¿Por qué no se consulta al menos nuestra opinión? Unos sí, otros no. O todos o ninguno. Con la salud no se juega", dijo el delantero.

Hay división en el fútbol sobre la gestión de esta crisis. LaLiga decretó que Primera y Segunda se juegue a puerta cerrada las dos próximas jornadas. La FEF pide la suspensión inmediata y Segunda B y Tercera ya han aplazado sus encuentros para los próximos 15 días.