Tiene 75 años y ya es el goleador más viejo de la historia

El fútbol nunca dejará de sorprendernos. Eez Eldin Bahder, el jugador más viejo del mundo, marcó en su debut con su nuevo equipo con 75 años.

A pesar de tener una edad avanzada, el egipcio, que tiene cuatro hijos y seis nietos, no deja de jugar al fútbol. El 22 de enero firmó con el 6 de Octubre, de la Tercera División, y ha tardado poco más de un mes en estrenarse.

Fue llegar y besar el santo a la primera. Bahder, con el brazalete de capitán, se encargó de transformar un penalti ante Genius. Todavía necesita jugar 90 minutos para grabar su nombre en el libro Guinness de los récords.

"Me convertí en el futbolista profesional más antiguo anotando un gol en un partido oficial. Pensé que no lograría y encima me lesioné", dijo el futbolista a la 'BBC' tras acabar el choque.