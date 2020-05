Deeney, crítico con la Premier: "Prefiero arruinarme que poner en riesgo a mi familia"

Los entrenamientos en Inglaterra vuelven este lunes. Es el paso previo para el regreso de la Premier League que, en principio, regresará el 1 de junio.

Pero Deeney, del Watford, ha alzado la voz: "Si no siento que estoy protegiendo a mi familia, no volveré. No voy ponerlos en peligro. ¿Qué podrían hacerme? ¿Quitarme dinero? Ya he estado arruinado antes, así que no me preocupa", dijo en Instagram.

Y pone en duda que el regreso sea seguro. "Están hablando de no jugar con aficionados hasta 2021. Así que, si estar en un estadio no es seguro para los aficionados, ¿es seguro para los futbolistas?", se pregunta.

Puso como ejemplo cualquier jugada en un partido normal: "En los córners, el Watford tiene once futbolistas en su área, más los del rival harían 18 o 19. Eso no es distancia social".

Deeney afirma que, cuando los capitanes se interesan por las medidas de seguridad, no reciben respuestas clara. "Hay cosas a las que no puedo contestar. No porque no quiera, sino porque no nos han dado respuesta. El Gobierno dice que podemos volver al trabajo el 1 de junio, pero no podemos cortarnos el pelo hasta mediados de julio...", dijo sarcástico.

Por último, criticó también que sí haya test para los jugadores y no para los sanitarios. "A nosotros nos hacen las pruebas, pero no hay para médicos y demás. ¿Cómo se justifica eso? Siento que quieren que volvamos al trabajo para poder tener más impuestos. Aquí pagamos cuatro billones de tasas al año. Yo quiero volver, pero no están claros los pasos que se van a dar", zanjó rotundo.