Del Here for Beer al Maardu Aliens, los equipos locos de la Copa Estonia

Si hay un torneo inexplicable, al menos en sus fases iniciales, es la Copa Estonia. En este antiguo país de la Unión Soviética permiten que los equipos amateur se inscriban en la competición copera y jueguen hasta contra los mejores clubes del país.

No es que el nivel de Estonia sea muy alto, pero aun así hay goleadas increíbles. Viendo algunos nombres de equipo y sus formaciones, se puede decir que los estonios no se toman muy en serio su Copa.

El Here for Beer -"Estamos por la cerveza"- cayó por 9-0 ante el TJK Legion. No pareció importarles mucho. La formación para el choque alternó jugadores con pantalones negros y blancos, un futbolista con gafas de sol... para verlo.

No es el único equipo de nombre simpático. Están el Maardu Aliens, el Poseidon JK... o el Eyjafjallajökull, equipo que recibe el nombre del volcán activo que estuvo a punto de impedir al Barcelona jugar ante el Inter en la Champions de 2010.

Precisamente este último encajó una goleada por 24-0 en su último partido. No será la primera ni la última que se verán en uno de los campeonatos más bizarros del panorama mundial.