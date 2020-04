Del Piero elige a los cuatro mejores del mundo

En 'Sky Sport', Alessandro del Piero opinó sobre los mejores futbolistas de la actualidad. Escogió a tres clásicos y puso a Kevin de Bruyne, jugador del Manchester City, entre los 'cracks'.

"Para definir al mejor jugador, debes especificar en qué. Aparte de los monstruos como Messi, Cristiano y Neymar, me gusta mucho De Bruyne, es un jugador de gran impacto", señaló.

A la leyenda juventina le preguntaron por el mejor defensa. "Sería uno al que me he medido y me dejó sin marcar", bromeó Del Piero. "He conocido a muchos, incluso a uno como Baresi... Debo decir que Desailly era enorme, nunca supe cómo lidiar con él", declaró el 'Pinturicchio'.