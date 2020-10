Demasiado castigo para el BeSoccer CD UMA Antequera

Demasiado castigo. Los puntos se escaparon del Pabellón Fernando Argüelles y se marcharon rumbo a Valdepeñas. El BeSoccer CD UMA Antequera dominó el marcador desde la fase inicial gracias a una salida feroz a la pista con la que pudieron tomar pronto ventaja en el marcador. Esta se mantuvo hasta la recta final en la que el cuadro visitante salió victorioso.

Tuvo acierto de cara a portería, se benefició de la expulsión por doble amarilla de Conejo –monumental el rendimiento del guardameta– , e incluso de una decisión arbitral abierta al debate. Una posible falta a Miguel Conde que suponía disponer de un lanzamiento de 10 metros terminó con Rafael Rato delante de Juan Carlos Torres para marcar el 3-4 definitivo.

Una acción puntual privó de la alegría local de sumar por tercera jornada consecutiva y le otorgó la gran recompensa a los azulones. Joaki, Miguel y Cobarro anotaron los tantos del equipo anfitrión y, por su oponente, vieron portería Chino, Catela, Matheus Preá y, el ya mencionado, Rafael Rato.

La confianza adquirida por la plantilla verde en los últimos compromisos se notó desde el principio. Salió, sin complejos, a plantarle cara a un adversario de entidad e impuso su estilo de juego basado en una defensa férrea y solidaria y una transición veloz al ataque.

Joaki, en el 2', inauguró la contienda con una definición de calidad delate de Edu a pase de Álex Fuentes (1-0). A partir de este gol, los pupilos de Manuel Luiggi Carrasco 'Moli' supieron leer las diferentes situaciones que se presentaron sobre el 40x20 y contó con el refuerzo de un Conejo imperial bajo palos. El cancerbero de Coín apareció siempre que lo necesitaron y, con acierto, para frenar los ataques de Viña Albali Valdepeñas.

La estrategia de la formación manchega generó muchas dificultades en la retaguardia de los guerreros universitarios, con una armadura rosa en homenaje a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Las faltas permitieron a los antequeranos alcanzar los compases finales del primer periodo con la posibilidad de disponer de un lanzamiento de 10 metros tras la sexta infracción cometida por Cainan.

Joaki asumió la responsabilidad del remate y se estrelló con Edu, que cubrió muy bien su portería. Ese falló no minó la moral de unos jugadores que ampliaron distancias en el marcador un poco más tarde. Una recuperación de Javi Amorós desencadenó la acción del 2-0. Miguel Conde definió a la perfección el mano a mano y no falló delante del guardameta.

A la vuelta del paso por los vestuarios, Valdepeñas saltó a la cancha con mayor intensidad y ritmo en su juego. En el minuto 24, una mano en el área de Javi Amorós cambió el guión del choque. Chino no falló con un potente chut (2-1). El gol alentó a los de David Ramos, pero la escuadra malagueña tampoco desistió en su esfuerzo de darlo todo en busca de los puntos.

Una pared entre Javi Amorós y Cobarro encontró el premio del gol mediante la finalización de este último (3-1). A partir de este momento, el encuentro entró en un intercambio de golpes en el que también fueron protagonistas los colegiados con decisiones en las que se pudieron equivocar para un lado u otro, sin embargo, estas cambiaron el curso final de la cita.

Conejo vio una segunda amarilla por derribar de forma muy dudosa a Álex García y provocó tener que defender dos minutos en inferioridad. Catela aprovechó la superioridad para firmar el 3-2. A continuación, Matheus Preá el que colocó el empate (3-3). El desenlace fue muy cruel para el BeSoccer CD UMA Antequera. Dispuso de una superioridad (4 vs 3) en los últimos tres minutos tras la expulsión por doble amarilla de Chino y David Velasco estrelló el cuero en el poste en una clara ocasión.

Rafael Rato aprovechó que los árbitros no pitaron una clara falta sobre Miguel, era la sexta y disponer de un doble penalti para ganar, y se plantó delante de Juan Carlos Torres –salió por la expulsión de Cone– y certificó el triunfo con el 3-4 definitivo.

Álex Fuentes tuvo una opción de establecer la igualada, de nuevo, sin suerte en su intento y Miguel se topó varias veces con la defensa.

Los tres puntos se marcharon hacia tierras manchegas y, con ellos, la oportunidad de seguir creciendo en la competición con otro gran resultado ante uno de los candidatos a estar arriba. El próximo sábado 24 de octubre, a las 18.00, el Fútbol Emotion Zaragoza será el siguiente rival de los de Moli.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Miguel ©, Óscar, Álex Fuentes y Joaki. También jugaron: Juan Carlos Torres (P), Nando, Alvarito, David Velasco, Javi Amorós, Ramón Vargas y Raúl Canto.

Viña Albali Valdepeñas: Edu (P), José Ruiz, Chino, Cainan y Juanan. También jugaron: Coro © (P), Manuel Quevedo “Astis” (P), Catela, Álex García, Dani Santos, Rafael Rato, Sergio González, Nano y Matheus Preá. Goles: 1-0 Joaki (2’), 2-0 Miguel (19’), 2-1 Chino (24’), 3-1 Cobarro (31’), 3-2 Catela (34’), 3-3 Matheus Preá (36’) y 3-4 Rafael Rato (40’).

Árbitros: Rubén Ferrero y Carlos Martínez. Amonestaron a David Velasco, Javi Amorós y Conejo –expulsado por doble amarilla– por los locales y a David Ramos –entrenador–, Dani Santos, Catela y Chino –expulsado por doble cartulina– por los visitantes.

Pabellón Fernando Argüelles.