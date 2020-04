Demichelis dice que sueña con entrenar a River Plate

Martín Demichelis dirige el Sub 19 del Bayern de Múnich, el club en el que hizo más carrera en Europa. Pero en su cabeza está la de volver a River, el club que le dio a conocer para la élite.

"Sueño con ser entrenador de River. Es el sueño de cualquiera en esta profesión, y si no soñás con eso, tenés que dedicarte a otra cosa", reveló en una entrevista en Radio La Red.

En cualquier caso, Demichelis habla a medio y largo plazo. "Soy hincha de River y de Gallardo, y quiero que Marcelo se quede 20 años más, por todo lo que generó no solo adentro del campo de juego, sino a nivel institución", comentó.

"No me iría de Alemania por cualquier cosa, porque estoy en el Bayern y estoy feliz, pero estoy abierto a dirigir en Argentina siempre y cuando sea algo con una estructura interesante. Hay cosas por las cual nos mudaríamos con la familia a la Argentina, porque hoy me siento mucho más seguro con los conceptos", afirmó el ex defensa, predispuesto a hacer las maletas.