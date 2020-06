"Deseo acabar mi carrera en el Real Madrid"

El Toni Kroos más sincero, el más comprometido, el más cercano. El jugador del Real Madrid concedió una entrevista a la revista 'GQ' en la que pudo hablar de su día a día en mitad del coronavirus, además de su forma de ser sobre el terreno de juego.

"He descubierto un deporte nuevo. Para mantenerme en forma durante el tiempo sin entrenamientos me pedí un saco y guantes de boxeo. Al principio pensé que podía hacer un poquito más y me pasé cada nivel en unos pocos días. Eso sí, cuando me levanté al día siguiente, casi se me caen los brazos. Mis manos estaban tan hinchadas que pasé varios días sin poder llevar mi anillo de matrimonio", explicó el alemán.

Kroos reconoció que suele ser un hombre tranquilo sobre el césped: "Raras veces me pongo nervioso sobre el terreno de juego. He vivido demasiadas cosas y he comprobado que la serenidad es una gran ayuda en multitud de ocasiones".

"Los éxitos también te dan cierta tranquilidad y la conciencia de que ya no te pueden afectar demasiadas cosas. En el fútbol confío en mis capacidades. Si tienes confianza en tus capacidades, automáticamente sientes más confianza en ti mismo y estás más tranquilo", añadió.

"Mi deseo es finalizar mi carrera en el Real Madrid"

Además, también reconoció que su deseo es colgar las botas en el Santiago Bernabéu: "En el mundo del fútbol, tres años es un tiempo larguísimo y mi intención es cumplir el contrato. Entonces tendré 33 años y todas las opciones: seguir aquí, hacer otra cosa o finalizar mi carrera. Eso sí, mi deseo es finalizar mi carrera aquí, en el Real Madrid".

También tuvo palabras Kroos sobre el hecho de que ningún jugador se haya declarado abiertamente homosexual: "Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello".

"No daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo"

"Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo. Sobre el terreno de juego, se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado", explicó.

"No debería ser el caso y estoy seguro de que el jugador que decida dar el paso contaría con el apoyo de muchos lados. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival. Cada jugador tiene que decidir por sí mismo si lo considera una ventaja o desventaja, aunque creo que, incluso a día de hoy, no serían todo ventajas", sentenció el alemán.