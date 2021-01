Despilfarro en entrenadores: 20 'kilos' en Setién, Valverde y Koeman

El Barcelona, sin presidente y con unas elecciones presidenciales que aún mantienen varios interrogantes sobre la mesa, continúa pagando la mala gestión de la anterior directiva comandada por Josep Maria Bartomeu.

Por si fuese poco, este viernes se dio a conocer otro dato lamentable de los anteriores directivos. El periodista de 'SER Catalunya' Sique Rodríguez informó del despilfarro del club en los movimientos en el banquillo.

En total, 20 millones de euros en los tres entrenadores. La primera cifra, de once 'kilos', llegó tras la destitución de Ernesto Valverde: este fue el finiquito que el Barça le tuvo que dar al técnico extremeño.

Después llegaron los cinco millones de euros que la entidad 'culé' le tuvo que pagar a la Federación de Fútbol de Países Bajos por la liberación de Ronald Koeman, que mantiene su puesto al frente del primer equipo.

Y por último, los cuatro 'kilos' que el ex entrenador Quique Setién habría reclamado durante esta semana. Aunque el Barça, para no efectuar este último pago, podría alegar que el técnico santanderino no tenía capacidad para entrenar al club.