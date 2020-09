"Después del primer entrenamiento con el United quería volver a Arsenal"

Alexis Sánchez ahora inicia una nueva etapa en su carrera después de que el Inter de Milán se hiciese con su pase a título definitivo tras un año como cedido. El Manchester United ya es cosa del pasado.

Así lo ha querido zanjar el jugador en sus redes sociales, donde ha publicado un vídeo en el que cuenta todos los malos momentos que vivió en Old Trafford tras ser el centro de las críticas de manera continua.

"Mi etapa en el Manchester United terminó y sólo tengo palabras de agradecimiento, aclaro y cierro el tema", publicó el chileno antes de darle paso al vídeo en el que definía en mayor profundidad todo lo sucedido.

Llama la atención que, desde el primer momento, lo tenía todo en contra: "Después del primer entrenamiento me di cuenta de muchas cosas, llegué a mi casa y le dije a mi familia y mi representante si no podía romper el contrato y volver al Arsenal, algo no me cuadraba, pero ya había firmado".

El internacional de la 'Roja' asegura que el equipo no vivía unido y él no se sentía cómodo con la dinámica. También destacó que las críticas de la prensa y los ex jugadores hicieron mucho daño aquellos meses.

Pero también hubo tiempo para la autocrítica. "Creo que no jugué de buena forma los minutos que tenía y hubo lesiones que me perjudicaron", explicó el tocopillano.