Destapan una amenaza de Mbappé a Jordi Alba: "En la calle yo te mato"

El Paris Saint-Germain arrasó en el Camp Nou y Mbappé fue el gran héroe de la noche del pasado martes de Champions. El club parisino celebró el triunfo ante el Barcelona por todo lo alto y casi un día después del partido siguen apareciendo nuevas imágenes.

La última se produjo en el área del Barcelona, según captaron las cámaras de 'Movistar+', y tuvo como protagonistas al lateral Jordi Alba y a Mbappé. El central Piqué también se metió en lo que fue un cruce de palabras subidas de tono entre ambos jugadores. Todo comenzó con un empujón a Mbappé a Dest.

Entonces, Jordi Alba le pidió explicaciones y el defensa 'culé' pronunció "agrandao', eres un 'agrandao" delante de Mbappé y el delantero no tardó en contestarle con una amenaza: "En la calle yo te mato, en la calle yo te mato".

Entonces, Piqué apareció para defender a su compañero: "¿A quién vas a matar tú?". Antes de lo que fue un saque a balón parado, Jordi Alba acabó el rifirrafe con un "está aprendiendo, el tío está aprendiendo". Por si fuera poco, en el vídeo se puede escuchar algo como "está aprendiendo del peor", en lo que pudo ser una referencia a Neymar, compañero de equipo del parisino, o Cristiano, declarado ídolo de Mbappé, además de la palabra "bobo'" antes de poner el balón en movimiento.

Mbappé fue el más buscado de la noche por la defensa del Barcelona, a la que el jugador galo volvió completamente loca y, fruto de ello, llegó la rabia y la crispación que dio paso a estas imágenes.

Mientras tanto, el PSG disfrutaba del 'show' de su jugador en las redes sociales y pusieron a Mbappé como "el rey del Camp Nou".

Al final del choque, Mbappé habló para 'RMC Sports' y no dijo nada de estos encontronazos, pero sí se refirió a su futuro:" Sería estúpido jugarte tu futuro a un partido, ya sea bueno o malo. Si hubiésemos perdido, decir que no quería renovar por haber perdido hubiese sido ridículo. Es una reflexión a largo plazo. Estoy muy feliz aquí. Por otro lado, nuestra intención era venir aquí a ganar, pero todavía no hemos hecho nada".