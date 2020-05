Desvelan un problema que Mané tuvo en el Southampton

Wanyama estuvo charlando en 'Madgoat TV' sobre el tiempo en el que coincidió con el jugador del Liverpool Mané, pero en el Southampton. Ambos tuviernos momentos complicados.

"Mané se acercó a mi y me dijo 'hola, estos muchachos no quieren pasarme el balón. ¿Podemos jugar los dos de cerca? No quieren que anote'. Acepté a regañadientes", recordó Wanyama.

El ahora futbolista del Montreal Impact dijo que Mané era "un buen tipo" en el Southampton, en el que jugó 75 partidos y marcó 26 goles.

"Quería tratarlo bien. Hubo un tiempo en que pasamos un mal momento juntos, sobre todo por las suspensiones", continuó Wanyama.

Mané duró una temporada y media en el Southampton hasta que se mudó al Liverpool, en el que explotó de nuevo.