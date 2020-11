Deulofeu se abstiene de hablar del Barça: "Se montan unos jaleos..."

Gerard Deulofeu disfruta de fútbol en Italia. Tras descender al Championship con el Watford, salió cedido al Udinese y allí es un fijo. Entrevistado por 'Radio Marca', el canterano de Barça expresó cómo se siente.

"Después de esa lesión de cruzado y meniscos, poder volver a los siete meses, jugar y ganar... ¿quién me lo iba a decir? Aún me queda esa chispa, esa velocidad; pero es normal, lo iré cogiendo con minutos. He trabajado mucho y lo estoy notando", aseveró.

¿Qué tiene que ver este Deulofeu con el que saió del Barça?: "Queda todo el fútbol que tengo dentro. Toda la carrera que llevo es gracias a mi trabajo y a mi constancia. Es una carrera un poco irregular por cómo empezó y cómo iba a ser en el Barcelona. Pero estoy contento, he estado en sitios muy importantes y he aprendido muchos".

"Llevaba dos o tres años en el Watford en un nivel muy bueno, siendo el líder del ataque con muchos goles. No me importa estar en un equipo grande, sino coger esa regularidad y sentirme confiado. La lesión ha sido un poco jodida porque venía de un nivel muy alto, pero en eso estoy porque confío en mí mismo al 100%", añadió.

Cuestionado específicamente por los azulgranas, no quiso entrar a hablar: "No quiero hablar del Barça, pero no por vosotros. Entiendo que lo que yo diga del Barça o de Koeman vende. A mí me gusta contestaros, yo quiero, pero al final se montan unos jaleos que a mí tampoco me convienen. No me interesa ahora mismo, vamos a estar un tiempo sin contestar porque no me interesa".

¿Se ve en la Selección?: "Siempre ilusiona. He estado, he ido a convocatorias, he tenido partidos muy buenos y es un encanto. Los clubes son otra cosa, lo de la selección es un sentimiento que para mí es muy fuerte. Trabajamos para ello y poco a poco pues puede llegar. País y colores como el de España solo hay uno. Las noches que yo he vivido con España han sido preciosas que se quedan en el recuerdo. En los clubes puedes pasar y a no ser que estés 15 o 20 años cuesta el coger el cariño que tienes por tu país".

Por último, preguntado por los jóvenes que emergen en el Barça, les dejó un mensaje: "Les diría que tengan constancia en lo que ellos tienen y creen. No va a ser fácil, el camino no va a ser de flores pero la constancia te hará llegar a ese nivel. Para triunfar en el Barça tienes que estar al nivel de las estrellas".