Deyna, satisfecha con su rendimiento en este inicio liguero

El Atlético de Madrid Femenino se enfrenta este domingo al Santa Teresa en la tercera jornada de la Primera División Femenina. Las rojiblanvas esperan vencer tras el empate frente al Granadilla.

Deyna Castellano aseveró en declaraciones en los canales oficiales del club: "En lo individual me encuentro muy bien. He trabajo mucho durante todo este tiempo en el que no se pudo jugar y se ha notado un cambio de la Deyna que llegó en enero a la de ahora y eso se lo debo al cuerpo técnico y a mi compañeras. Mi forma de agradecerselo es en la cancha".

"Al equipo lo veo muy bien. Hemos entrenado muy intenso esta semana y estamos más fortalecidas. Creo que en este partido, que será complicado, se va a ver lo que estamos trabajando", agregó.

Además, la futbolista del Atleti analizó al Santa Teresa, su rival de este domingo: "El rival es recién ascendido, pero en su momento también estuvo en Primera. Es un equipo con experiencia".

"La clave es hacer nuestro juego y no caer en el de ellas. Hay que intentar que el balón esté en el suelo para nosotras en el mayor tiempo posible. Y nosotras ser lo suficientemente inteligentes para dominar el partido", añadió.