Deyverson, a punto de ser multado por saltarse la cuarentena

Muchos países del planeta se encuentran en confinamiento por la pandemia provocada por el coronavirus. En España se prolongó el estado de alarma durante 15 días más y el futbolista del Getafe Deyverson contó en 'Globoesporte' cómo está viviendo esta situación.

"Es algo que está siendo complicado, porque yo no puedo estar parado, soy hiperactivo", manifestó el atacante brasileño tras confirmar que estuvo a punto de ser sancionado por acudir al supermercado con su pareja.

Las fuerzas de seguridad nacionales podrían haberle multado, ya que fue a comprar acompañado de otra persona: "Me dijeron que regresara a casa y a punto estuvieron de ponerme una multa de 600 euros".

Además, el brasileño confesó que esta no era la primera vez que había incumplido las directrices marcadas por las autoridades. "Ya me habían avisado antes dos veces, porque no se puede salir a la calle a correr", manifestó.

Deyverson también manifestó que en España se están tomando muy en serio el confinamiento por el riesgo de contagio del COVID-19: "Son rígidos en este tema, no se puede salir a la calle".

De esta manera, el jugador del Getafe ha sido uno de los últimos futbolistas en sumarse a la gran lista de los jugadores que se han saltado la cuarentena.