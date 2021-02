Di María sufre una lesión muscular y no jugará ante el Barça

Malas noticias para Mauricio Pochettino. La enfermería del PSG recibe a un nuevo hombre: Ángel Di María.

Afirma 'L'Équipe' que, este martes, al 'Fideo' se le han hecho pruebas después de que se marchara con un pinchazo en el muslo del 'Clásico' contra el Olympique de Marsella. En las mismas se habría confirmado que sufre una lesión muscular.

Según el medio galo, Di María sería baja alrededor de una semana. El choque contra el Barça es el próximo martes. Por tanto, se pierde esa ida de los octavos de final de la Champions en el Camp Nou.

El técnico del PSG habló en rueda de prensa y confirmó que no podrá contar con Di María. No piensan forzar. "En una semana, el club comunicará los pasos a seguir con Ángel. Eso indica que no podrá estar contra el Barcelona", apuntó.

El que sí podría estar sin problemas en ese Barça-PSG sería Verratti. Pese a que se fue cojeando del 'Clásico', parece que podría volver a jugar ya este fin de semana contra el Niza y, salvo contratiempo, no habría mayor problema para estar presente en el partido europeo.