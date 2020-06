Diakhaby tuvo una "charla muy constructiva" con Celades tras su error

El enfado de Celades con Diakhaby por su grave error ante el Levante sigue latente. El defensa cometió un penalti que hizo que pasaran de la victoria al empate cuando ya tenían los tres puntos en la buchaca. No era la primera vez, así que tuvieron una charla. El jugador la comentó en 'L'Équipe'.

"Cometí un error que costó dos puntos, obviamente estaba enojado conmigo mismo. Al día siguiente, hablé con Celades y tuvimos una charla muy constructiva", relató el jugador. Sus sensaciones después de hablar con su entrenador, por tanto, fueron buenas.

"Me enteré de que me había criticado en la rueda de prensa después del partido. La diferencia entre su enfado posterior al partido y su charla al día siguiente me sorprendió", añadió. Según sus palabras, el técnico estaba bastante más calmado cuando se citó con él.

También desmintió que llorara tras el partido, algo que Pichi Alonso dijo previamente en una entrevista. "Estoy sorprendido, no pasó nada de eso que se dice. Nunca hicimos una sesión de vídeo con mis errores, no es verdad", especificó el futbolista del Valencia.