Difícil caer más bajo: ¡a Benítez le remontaron un 0-3 en China!

El Dalian Pro cuajó este martes uno sus peores encuentros de la temporada. Por suerte para el equipo de Rafa Benítez, la batalla se libraba por la undécima posición de la tabla, dado que la permanencia ya estaba certificada.

El modesto Guangzhou R&F, después de perder 0-3 en la ida de la eliminatoria, le dio la vuelta al electrónico con un contundente 0-4 que le otorga el undécimo puesto de la Superliga China.

Ye Chugui, en el primer tramo del encuentro abrió la lata con un cabezazo que necesitó del VAR para que subiese al electrónico. Y ya en el 72', Dusko Tosic, también de cabeza, amplió la renta a la salida de un córner.

El Dalian Pro no reaccionó a los goles visitantes y terminó encajando el tercero a falta de seis minutos para la conclusión. Chen Zhizhao firmó el tercero.

Y ya en el tiempo de añadido, el propio Chen Zhizhao firmó el definitivo 0-4 gracias a una carambola dentro del área que terminó con el balón dentro de la portería. La undécima posición, para el Guangzhou R&F.