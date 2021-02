Dirk Kuyt abandona de nuevo el Feyenoord

Hablar de Dirk Kuyt es hacerlo de uno de los jugadores neerlandeses más relevantes de lo que llevamos de siglo y de un ex futbolista de referencia en el Liverpool y en el Feyenoord.

El ex atacante es considerado toda una leyenda en el club de Róterdam, equipo en el que dio sus primeros y últimos coletazos en el fútbol profesional y al que hasta ahora estaba vinculado como técnico.

Kuyt, de 40 años, era el entrenador del equipo Sub 19 del Feyenoord, pero ha decidido dar un paso al lado para continuar su carrera en los banquillos en otro lado.

"Todo el mundo sabe lo que el Feyenoord significa para mí y he adquirido mucha experiencia aquí. Pese a este adiós, sé que nuestros caminos se volverán a cruzar algún día, pero ahora he de continuar mi camino en otro lugar", expresó el ex jugador en los medios del club.