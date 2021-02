"Djené fue muy duro, pero creo que no le quiso hacer esa entrada a Ocampos"

Joan Jordán se ha convertido en uno de los referentes del Sevilla de Julen Lopetegui. Este miércoles, los hispalenses se enfrentan al FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey y el centrocampista mantiene un discurso ambicioso en una entrevista para 'El Desmarque'. Tras la Europa League de la temporada pasada, el equipo debe ir a más.

Por ejemplo, ¿firma la final de Copa y unos cuartos de Champions?: "No, no lo firmo. El año pasado firmé ganar la Europa League y meternos en Champions. Pero este año no firmo eso porque dependemos de nosotros mismos para hacer cosas grandes. Somos muy ambiciosos. Tenemos una plantilla, afición y cuerpo técnico que nos van a animar a ello".

Aun así, Jordán se mantiene cauto: "Queda un mundo y más con el tema de la pandemia que se te caen jugadores por lesión o coronavirus. Tenemos la Copa, la Champions, muchas cargas y quedan tres, cuatro meses apasionantes y no hemos hecho nada. No quiero tirar del tópico de partido a partido. El año pasado hicimos un temporadón con la cuarta plaza, este año vamos por el mismo camino y es cierto que las sensaciones del equipo son muy buenas".

Su rendimiento le ha valido el interés de grandes europeos como el Arsenal, pero él no piensa en eso: "No me veo fuera del Sevilla, para nada. Y es la realidad. El segundo año en el Eibar sí que vi ciertas cosas para irme fuera, pero ahora estoy en un club espectacular, con ambición, con exigencia y es lo que pide mi cuerpo. Es el club idóneo para seguir mejorando y hacer cosas grandes. Estoy encantado de estar aquí y con mi mente aquí".

Dice Jordán que una de las claves de su crecimiento es que tiene cierto alma de entrenador. Siempre revisa lo que hace: "Cuando acaba el partido, lo más normal es que cuando llego a casa me vuelvo a ver el partido, sea la hora que sea. Cuando llegamos tarde no tengo sueño, llegamos activados y veo el partido repetido. Analizo cosas a nivel posicional, toma de decisiones, porque es cierto que hay cosas que no te acuerdas. Algún día vemos cosas a nivel individual con el míster, pero es cierto que tenemos poco tiempo para ver este tipo de cosas".

Su visión de la entrada de Djené a Ocampos

La lesión de Lucas Ocampos contra el Getafe indignó al sevillismo y dio la vuelta al mundo. Así la vivió Joan Jordán: "En directo, sinceramente, me pilló en el lado derecho y pensé 'igual no ha sido ni falta', porque realmente no pude verlo. Realmente ni me preocupé por Lucas porque pensé que había sido un pisotón, que podía ser falta. Pensé que podía ser roja cuando el árbitro va a ver la falta, porque sino no va a verla. Pero no pensé en ningún momento que el pisotón había sido tan grave en ese momento. Viendo la repetición creo que va muy duro, creo que va con juego peligroso, pero a la vez creo que no le quiere hacer esa entrada a Ocampos".

Preguntado sobre si Djené ha llamado a Ocampos, dice creer que sí. "Algo le ha podido llegar a Lucas. No te puedo confirmar, pero algo me suena", señaló el centrocampista, que tampoco quiso cuestionar la salida de Djené del campo. En Sevilla molestó que se marchara chocando manos como si nada hubiera pasado.

"Algo me han comentado, pero no lo he visto. Incluso se ha visto una foto mía celebrando la expulsión. Yo estaba superconcentrado. Recuerdo que estaba Lucas en el suelo y yo estaba con Koundé, Aleix Vidal y Óliver Torres y les dije 'nos activamos, tocando balón, tocando balón' porque era un partido muy importante para nosotros. Y en ese aspecto estaba súper metido en el partido. No vi cómo salió del campo. Me han comentado algo", continuó.

"No sé realmente lo que pensaría Djené en ese momento o su reacción por qué la haría, no lo sé. Pero creo que entra la posibilidad de que cuando él hizo la entrada sintió que le pisó, pero no supo en ese momento la gravedad que tenía la entrada que hizo. Puede ser. Porque sí que he visto que él protesta la roja. Al ver la entrada, que es roja clarísima, creo que él cuando pisa a Lucas no siente el 'lo he destrozado'. Creo que debe ser por eso, si no, no lo entiendo. No sé lo que sintió en ese momento ni si sabía el alcance de la entrada que le había hecho a Lucas", concluyó.