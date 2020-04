Dos años del penalti de Benatia, el gol de Cristiano y el "corazón de basura" de Buffon

El Madrid ganó 0-3 en Turín, que asistió a la chilena del que luego sería su jugador, un Cristiano que incluso recibió aplausos; días después, la Juventus se puso 0-3 en el Santiago Bernabéu, la serie se iba a la prórroga... y Michael Oliver pitó penalti en el minuto 93. El resto es historia.

¿Fue o no penalti? Los implicados aún lo siguen discutiendo. Desde la Juve se sigue defendiendo que el contacto de Benatia sobre Lucas fue insuficiente, que el jugador del Madrid hace por ir al suelo. Los jugadores de la Juventus explotaron, sobre todo el capitán Buffon, que no se podía creer lo que estaba sucediendo. Estalló en gritos, en reproches, y fue expulsado. Se tardó en lanzar el penalti cinco minutos.

No falló Cristiano, que se quitó la camiseta y dejó una de sus celebraciones más icónicas. Buffon no se calló nada en zona mixta: "Si echas a un equipo así, no tienes corazón: tienes un cubo de basura. Si no logras gestionar la presión en un escenario así, tienes que estar en tribuna con tu familia comiendo patatas". La UEFA le metió una importante sanción.

"¿Lo del cubo de basura de inmundicia? No sabía qué decir, tenía un enfado de mil demonios y salió fuera el Buffon de Carrara", explicó ya en el PSG. Y volvió a la Juventus, con la que todavía sueña con ganar la Champions, el torneo que le falta y que en más de una ocasión le ha privado el Madrid de ganarla, también Cristiano... aunque ahora el luso está en Turín.

Michael Oliver es uno de los árbitros ingleses más afamados y siguió su carrera con normalidad. Un mes después de aquel suceso, pitó la final de la FA Cup. Recibió amenazas de muerte y mensajes de todo tipo. Su nombre está en la historia negra de los arbitrajes, a menos del lado juventino. Dos años se cumplen de una noche inolvidable para unos y otros, por motivos distintos.