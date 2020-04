Dos equipos del Reto Iberdrola subirían a Primera y el Barça sería campeón

No es más que una propuesta. Pero la Primera Iberdrola contempla ampliar el número de equipos participantes en el nuevo horizonte pospandemia. La máxima categoría femenina del fútbol español podría pasar de 16 a 18 cupos si sale adelante la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol.

Luis Rubiales y los presidentes de las federaciones territoriales debatirán en la comisión de la próxima semana el futuro de las competiciones no profesionales, entre las que se incluye la Primera Iberdrola.

El plan de la RFEF pasa por que las ocho jornadas restantes -la novena fecha no se disputó por la huelga de las futbolistas- no se jueguen. Se suprimirían, además, los descensos, por lo que el Valencia y el Espanyol no verían amenazada su continuidad en la máxima categoría. Sí se abrirían las puertas de la Primera Iberdrola a dos equipos procedentes del Reto Iberdrola, por lo que primaría su derecho al ascenso.

La normativa de la competición contempla el salto directo del mejor conjunto de cada grupo. El Santa Teresa promocionaría desde el Grupo Sur y el filial del Athletic Club debería ceder la segunda plaza vacante al Eibar, segundo clasificado del Grupo Norte.

"Se va a hablar de este paso directo, sí. Hay varias propuestas y una de ellas es que pasen los mejores equipos de la segunda categoría", explicaron a 'EFE' fuentes de la Real Federación Española de Fútbol.

Con ello "se ampliaría el número de equipos de la Primera Iberdrola de 16 a 18". La categoría Reto podría igualmente dejar espacio a los cuatro equipos de Primera Nacional que superen una fase de promoción, que podría ser a partido único, entre los primeros clasificados de los siete grupos de Primera Nacional y el mejor segundo.

"Eso aún no está cerrado. Pero, al menos, la intención de la RFEF es que no haya descensos", subrayan fuentes de la federación. El debate también deberá centrarse en el título, en si éste se declara desierto o se reconocen los méritos del Barcelona, líder destacado con nueve puntos más que el Atlético de Madrid.

Después de 21 partidos, ambos equipos ocupan las dos plazas que dan derecho a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. "Si se decidiera tomar una foto fija del momento, algo que no está hablado, en efecto los que disputarían la Champions serían el Barcelona y el Atlético de Madrid. Es lo razonable", apuntan desde la RFEF.