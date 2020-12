"¡Dos tarjetas en un derbi! Nunca vi tantos abrazos en un duelo así..."

Roy Keane siempre ha sido un tipo especial. Sobre el campo, el ex del Manchester United se mostró siempre como un tipo duro con el que nadie quería enfrentarse. Ahora, como comentarista, el norirlandés no suele dejar a nadie indiferente con sus declaraciones.

Este sábado 12 de diciembre combinó en cierta manera ambas facetas a la hora de analizar el derbi entre los 'red devils' y el Manchester City, que se saldó con un 0-0 en el marcador y con solo dos tarjetas.

Lo último no gustó nada a un Roy Keane que tuvo cientos de batallas sobre el césped en duelos de alta tensión ante el rival ciudadano y no dudó en atizar a ambos equipos por la poca rabia mostrada sobre el césped de Old Trafford.

"Dos tarjetas en un derbi de Mánchester. Creo que nunca vi tantos abrazos ni tantas conversaciones después de un encuentro de este tipo. ¡Estamos hablando de un derbi!", comenzó Keane en 'Sky Sports' antes de cargar también contra la calidad de ambos conjuntos.

"Estoy realmente frustrado porque tienes que intentar encontrar la manera de ganar el partido. El City ha tenido la posesión, pero sus jugadores han sido predecibles, sin identidad. El United se ha defendido muy bien, pero la falta de calidad en ambos equipos... Ha sido todo muy decepcionante", sentenció.