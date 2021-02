Douglas Costa, cansado de Alemania: "Me gustaría volver a Italia"

La segunda etapa de Douglas Costa en el Bayern no es lo que el club bávaro ni el propio jugador esperaban. En plena cesión procedente de la Juventus, el brasileño ha dejado claro que quiere volver a Italia cuanto antes.

"Me gustaría volver a Italia, un país que aprecio mucho. Veremos qué pasa, todavía tengo contrato con la Juve", señaló Costa en una entrevista concedida al periodista italiano Pierluigi Pardo.

Douglas Costa, con contrato hasta 2022 en la Juventus, añadió que el italiano "es un fútbol diferente al alemán, más defensivo". "Cuando llegué a Italia me adapté muy bien y llevo a la afición en el corazón. El primer año con Allegri me costó, pero me hizo entender cómo se juega en Italia", subrayó.

Ahora se encuentra lesionado y no podrá contar para Flick hasta dentro de unas semanas. Pero en lo que va de temporada apenas ha participado en once partidos de la Bundesliga.

"Hoy juegan un fútbol diferente al de cuando llegué. Ahora juegan un fútbol más ofensivo, mientras que antes se trataba más de la posesión. Me gustaba más eso, aunque así ganaron la Champions", finalizó.