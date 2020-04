Dura crítica de Ibai en Twitter: "Si tienes un sueldo elevado, no puedes opinar"

El jugador del Athletic Club Ibai Gómez lamentó, a través de las redes sociales, el incumplimiento de las normas por parte de algunas familias en la salida de los menores de 14 años, que comenzó este domingo, dentro de la fase de desescalada del confinamiento por la pandemia de COVID-19.

"No hemos aprendido nada. Pero nada de nada. Y luego nos quejaremos. ¡Vaya tela!", lamentaba Ibai en un primer mensaje que ha recibido decenas de respuestas, algunas de ellas con fotos en las que se podía ver a grupos de familias sin cumplir la distancia de seguridad.

"Pero no me refiero a salir. El problema es salir sin cumplir la normativa. Que yo no me meto en si la normativa está bien o mal, porque no tengo ni idea. Y claro que afortunadamente habrá muchos que las cumplan. Gracias", escribía en otro mensaje el futbolista bilbaíno.

Pero muchos fueron los que criticaron las palabras del jugador español, que ha vuelto a acudir a sus redes sociales para hacer pública su opinión al respecto: "Buenos días. Para los que no lo entendieron ayer, aunque parezca que si por tu profesión tienes un sueldo elevado, no puedes hablar ni mucho menos opinar".

Tras un extenso hilo de tweets en la conocida red social, Ibai Gómez quiso finalizar la publicación defendiendo el derecho a opinar de todas las personas: "Y no, no soy alarmista, soy una persona positiva y aplaudo y agradezco a muchísima gente que está cumpliendo, pero recuerdo que antes de comenzar la pandemia leía esos mismos mensajes de no caer en el alarmismo. Sin más, ¡viva el derecho a opinar para tod@s! Fuerza y ánimo".