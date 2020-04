Durísima crítica al 'Calcio': "Debió contagiarse un jugador de la Juve para parar"

Romelu Lukaku mantiene su tono grave contra los estamentos del fútbol por su gestión del coronavirus. El delantero belga no está conforme cómo se han hecho las cosas.

"No tiene sentido jugar cuando en el mundo la vida de la gente está en peligro. Fue necesario que un jugador de la Juventus se contagiara para que el fútbol parase. ¿Es normal todo esto? No, no lo es", dijo Lukaku.

El belga no está junto a aquellos que están por la labor de reanudar cuanto antes el fútbol. Por ejemplo, la Lazio apremiaba para reanudar el campeonato, lo que derivó en críticas del presidente de la Juve Andrea Agnelli. No hay consenso en la Serie A.

"Extraño los partidos, la competición, los rivales, los estadios llenos. Ahora aprovecho este tiempo para analizar lo que hice: siempre se puede mejorar", dijo Lukaku en ese directo, en palabras recogidas por 'AS'.

En el directo participó el legendario Thierry Henry, también el futbolista belga Axel Witsel. Lukaku habló de su fútbol. "Yo vivo para marcar goles, pero también debo estar listo para ayudar a los compañeros. Las estadisticas individuales tienen poca importancia. ¿Mis delanteros favoritos? Me encantaba Adriano, que con la camiseta del Inter hizo grandes cosas, y mis primeros recuerdos con el fútbol se remontan al Mundial 1998, cuando Ronaldo demostraba tener una clase superior. Luego, admiré a Henry y a Drogba", dijo el actual punta 'neroazzurro'.