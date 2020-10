Dybala dejó ver su enfado tras no jugar con un 'me gusta' en Twitter

Dybala no ha empezado de la mejor manera esta nueva temporada con la Juventus. El argentino estuvo fuera del arranque del curso por una lesión en el muslo, aunque ahora, ya recuperado, no parece que le lleva mucho mejor.

La 'Joya' no jugó ni un minuto ante el Crotone, rival ante el que la Juve no pudo pasar del empate a uno. Ni la ausencia de Cristiano hizo que Pirlo le diera minutos a una de las piezas más importantes de la escuadra 'bianconera'.

Tras el encuentro, Dybala mostró su enfado por esta situación. Pero no lo hizo, ni mucho menos, de forma directa. El argentino le dio 'me gusta' a un tuit en el que se criticaba la decisión de Pirlo.

"Me pregunto qué sentido tendría haber llevado a Dybala a Crotone si no para dejarle meter minutos en las piernas. Si no estaba en condiciones de jugar, ¿no era más lógico dejarlo en Turín para entrenar?", rezaba el mensaje, que desapareció de las redes poco después de hacerse viral.