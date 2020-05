Edwin Congo habría sido detenido en una operación antidroga

La Policía llevó a cabo una importante operación antidroga este martes. Diez personas terminaron detenidas.

Una de ellas, afirmó Manuel Marlasca, periodista de 'LaSexta', era el ex jugador Edwin Congo.

El que en su día fuera futbolista del Real Madrid, entre otros, habría sido detenido a primera hora de la mañana en Madrid. Fue puesto en libertad tras prestar declaración en la Brigada Central de Estupefacientes, informó dicha fuente.

De momento, apenas han trascendido detalles sobre esta operación contra el tráfico de drogas. La investigación continúa en estos momentos.

Edwin Congo pasó por varios equipos del fútbol español. El colombiano hizo carrera en el Madrid, Valladolid, Levante, Sporting y Recreativo de Huelva.

En Colombia, debutó con Once Caldas antes de dar el salto al Madrid en 1999. Entre sus clubes también destacan el Toulouse francés y el Vitória de Guimarães portugués.

Según 'AS', el ex jugador se encontraría ahora mismo en su domicilio, tranquilo. Ya habría aclarado que no está vinculado a la banda criminal.

Fuentes cercanas a Edwin Congo aseguran que lleva un año sin relacionarse con ese grupo. Asimismo, aseguran que es totalmente inocente y que no tiene nada que ver con el tráfico de drogas.

Edwin Congo habría pedido declarar voluntariamente, ya que no tenía nada que esconder, siempre a tenor de lo publicado por 'AS'. Se ha mostrado colaborador con la Policía en todo momento, algo que habría facilitado las cosas.