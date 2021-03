El agente de Lucas Pérez respondió a Abelardo: "Nunca le ha faltado compromiso"

Hay lío en el Alavés. Abelardo le dejó un 'recadito' a Lucas Pérez en su última rueda de prensa dando a entender que, si no quiere darlo todo, no merece estar en el equipo. Y el entorno y el agente del jugador respondieron en un texto publicado en varios medios como 'AS', 'COPE' o 'Mundo Deportivo'.

"Respecto a las acusaciones de falta de compromiso del jugador con el Deportivo Alavés, queremos aclarar que en ningún momento ha faltado al respeto ni a la honorabilidad del club. En su trayectoria profesional, y representando a varias entidades, nunca se le ha podido tachar de falta de compromiso", comienza el escrito.

"Ante la falta de minutos en los dos últimos meses, hay que dejar claro que Lucas siempre ha estado y estará total disposición del entrenador para aportar lo máximo para que el Deportivo Alavés pueda lograr el objetivo de la permanencia", continúa.

Se traslada además en este comunicado que la relación entre Lucas Pérez y Abelardo es buena. La intención era más bien reivindicar que el jugador siempre lo ha dado todo por el club. Con la parte definitiva de la temporada por delante, tendrá opciones de sobra para demostrarlo en el campo.