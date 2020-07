El agente de Schick lo acerca al Milan

Patrik Schick, cedido en el RB Leipzig por la AS Roma, podría volver a Italia pero no a la capital. El jugador checo es muy del gusto del Milan, que podría intentar su fichaje para el próximo año. Y su agente, Pavel Paska, no se ha cortado.

En unas palabras recogidas por el diario checo 'Idnes', el agente de Schick negó que se haya producido contacto con la directiva 'rossonera', aunque no cerró ninguna puerta: "Si Rangnick acaba entrenando allí...".

"Rangnick conoce bien a Patrik y es una de las personas que más le ha apoyado en RB Leipzig", ha dicho Paska. Y es que Rangnick, actual director deportivo justamente del RB Leipzig, confeccionará en Milán un equipo a su medida en el que podría entrar el delantero checo.

Schick actualmente está cedido en el conjunto alemán, que tiene una opción de compra por él de 25 millones. Sin embargo, las diferencias entre los germanos y la Roma podrían acabar llevándose a Schick a otra parte.