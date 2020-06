El Ajax se arrepiente y renueva a Huntelaar

Huntelaar seguirá en el Ajax, al menos, durante una temporada más. Y el punta se mostró contento y ansioso por volver al verde: "Tenía muchas ganas de continuar, preferiblemente aquí en el Ajax. Ya no me veo jugando con una camiseta diferente. Me siento en forma, vengo a entrenar con placer y estoy seguro de que todavía puedo contribuir en el campo”, dijo el atacante, que en agosto cumple 37 años.

“Sé que mi rol cambia con los años, últimamente he pensado mucho en eso y lo he hablado con el entrenador”, aseguró.

Aunque el pasado 1 de abril una información de la revista 'Voetbal International' apuntaba a que el club 'ajacied' no ejecutaría la opción de renovar el contrato de Huntelaar, dos meses después la situación ha cambiado y el Ajax seguirá contando con él.