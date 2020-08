El Ajax se divierte con el Eintracht

El Ajax se divierte, y mucho. Derrotó a un rival de entereza, el Eintracht de Frankfurt, en su último amistoso de pretemporada, y sonrió más que nadie. No es que los alemanes fueran muy inferiores, aunque les faltó pólvora para, al menos, irse con un empate debajo del brazo.

El dominio holandés estuvo sobre la mesa en la primera mitad. Promes abrió la lata a los cuatro minutos de partido y puso cuesta abajo el duelo para los suyos. Con ventaja en el luminoso, se hizo mucho más llevadero aplacar a los de Adolf Hütter.

Kudus emuló a su compañero y, nada más arrancar la segunda parte, puso el 2-0, el tanto de la tranquilidad. No por ello se iban a relajar sus contrincantes, que encontraron en André Silva, poco después, la solución a su falta de pólvora.

El Ajax reaccionó subiendo la guardia y ya no tuvo más desaciertos atrás o, al menos, no los suficientes como para que hubiera tablas al final. El 2-1 no se movió y dejó con muy buenas senaciones a los de Ten Hag. Volverán a ser de los favoritos para ganar la Eredivisie.