El alivio de De Marcos y el "disgusto" de Fidel

Óscar de Marcos habló tras el Athletic-Elche (1-0) y celebró volver a ganar en casa. El lateral, titular y uno de los más destacados, reconoció lo necesario de estos resultados para la moral del equipo.

"Llevamos una temporada irregular, sin dos victorias seguidas, nos está costando y sabíamos que teníamos que hacernos fuertes en casa", expresó De Marcos.

Así vio el partido: "Hemos tenido oportunidades para sentenciar el partido mucho antes, pero no ha entrado y corres riesgo a que te hagan gol en cualquier jugada".

"Hemos sido superiores, me he encontrado más suelto la primera mitad, en la segunda con el freno de mano echado por alguna contra. Me he encontrado bien, no me ha dolido el tobillo. Lo importante era ganar", continuó.

Ya mira hacia adelante: "Tenemos dos partidos complicados ante Barça y Atlético, pero ya se sabe que esta Liga está muy igualada y puede ganar cualquier equipo".

Fidel, "disgustado" por la derrota

El jugador del Elche Fidel Chaves aseguró que su equipo acabó "disgustado por la derrota" de este domingo en San Mamés y asumió que "hay que mejorar", entre otras cosas en el "inicio del partido", que hoy "no ha sido bueno".

"Hay que mejorar. El inicio del partido no ha sido bueno y no es la primera vez que nos pasa, pero hay que seguir. Hay que seguir unidos, confío más que nunca en mi equipo y seguro que llegará la victorias que tanto ansiamos", dijo el jugador almeriense en declaraciones a 'GOL'.

Fidel acabó "muy disgustado por la derrota", ya que llegaban a San Mamés "con muchas ganas" a un partido que sabían "era trascendental tras un buen partido en casa ante el Real Madrid".

"Pero no ha podido ser. Se han puesto muy pronto por delante, han hecho un partido muy intenso y no nos hemos encontrado nada cómodos en la primera parte. En la segunda hemos estado mejor, hemos tenido una ocasión para el empate, pero no ha podido ser y nos vamos disgustados", reflexionó.

Fidel, en todo caso, asume que "es muy difícil ganar porque la Primera División es muy complicada", como demuestran "equipos como el Athletic, que no venía pasando por una buen dinámica, pero que son equipos de una entidad mayor".

Respecto a los diez partidos sin ganar que encadena el conjunto ilicitano el centrocampista andaluz, apuntó que están "pasando ese bache más unidos que nunca".