El América y Cruz Azul quisieron fichar a Forlán

Diego Forlán se quedó con una espina clavada en su larga trayectoria como jugador. El ahora técnico de Peñarol confesó que le hubiese gustado jugar en México y eso que tuvo ofertas desde allí.

"Es un fútbol muy bueno y lo demuestra siempre la Selección Mexicana, que tiene grandísimos jugadores y sé que me hubiera encantado jugar en México", aseguró el ex jugador en 'Récord'.

Reveló Forlán los equipos que quisieron ficharle. "Sinceramente tuve varias ofertas, muchos acercamientos del América, Cruz Azul, por ahí también Santos y Monarcas, pero se cruzaron otras como las de Japón y Brasil. Al final son decisiones que uno toma", confesó.

Habló Forlán de la amistad que ha hecho con Carlos Hermosillo. "Mi gran amigo es azul, pero uno es profesional así que no sé. Si digo uno y me voy de un lado no va a gustar, y mi amigo Carlos se va a enojar", aclaró a la hora de decidir entre ser águila o celeste.