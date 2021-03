El Argüelles, para encontrar de nuevo el camino

El BeSoccer CD UMA Antequera regresa al Pabellón Fernando Argüelles 34 días después de su último compromiso como local en Liga ante Jimbee Cartagena. Lo hace con un encuentro que puede marcar un cambio de rumbo necesario en la competición. Mucho más que tres puntos se ponen en juego este viernes 12 de marzo, a las 20.00 horas, ante Fútbol Emotion Zaragoza. La derrota en la pista del Viña Albali Valdepeñas (4-3) mandó a los de Manuel Luiggi Carrasco “Moli” a la zona de descenso tras muchas semanas fuera de ella, por tanto, el cometido a alcanzar no es otro que encontrar de nuevo la dirección de la victoria aprovechando el reencuentro con su fortín y su afición. La vuelta del público a las gradas, un aforo de 400 espectadores marcado por las medidas de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía atendiendo a la situación actual de la pandemia en la comunidad, se antoja un acicate primordial y una dosis extra de fuerza para reforzar la competitividad exhibida a lo largo de la campaña.

Fútbol Emotion Zaragoza ostenta el cartel de ser uno de los clubes revelación del curso a raíz de unos excelentes resultados que le han llevado a ganarse su participación en la Copa de España 2021 del 25 al 28 de marzo en Madrid. Ocupar una de las ocho posiciones cabeceras de la tabla al final de la primera vuelta tenía premio y lo obtuvo el cuadro maño. Ahora mismo se encuentra en el noveno puesto con 27 puntos tratando de mirar más hacia arriba que a la zona media-baja al tener pendiente las dos jornadas iniciales del segundo tramo del campeonato frente a O Parrulo Ferrol y ElPozo Murcia Costa Cálida. Esto también le ocurre a los antequeranos que aún deben medirse al Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Movistar Inter FS, ya que fueron aplazados en la fecha prevista para su disputa. En el pasado mes de febrero, la formación de David Marín, en tres citas, superó al Jaén Paraíso Interior (4-1), perdió en la visita al Real Betis (5-3) y empató con Pescados Rubén Burela (3-3).

Moli dispone de todos sus pupilos para tratar de buscar en el fortín del Argüelles un triunfo reconfortante que sería el segundo como anfitrión tras el logrado en la 13ª jornada ante el Real Betis (2-1) contando, además, los empates con Córdoba (1-1), Osasuna Magna (4-4), ElPozo (2-2) y Barça (2-2). 7 puntos sumados en tierras antequeranas que se pueden ampliar con la visita de un duro adversario. "Un equipo muy incómodo para el rival que tiene mucha variedad de sistemas a la hora de defender. Cuenta con muchos recursos y jugadores de experiencia como Retamar –el capitán– que es incombustible, en la potería Iván Bernad y otros nombres importantes como Adri Ortego, Richi Felipe, Juanqui y Eloy Rojas que está en un gran momento. David Marín ha sabido coger a este conjunto y asignarle lo suyo a cada uno. Como no estemos espabilados, concentrados y metidos en el partido, este oponente nos pasa por encima", advierte.

La escuadra zaragozana ya demostró su entidad y peligrosidad en el precedente de la 1ª vuelta con un contundente 5-1 que está muy presente en el vestuario de los guerreros universitarios como un claro ejemplo de lo que no deben repetir sobre el 40x20. “Lo primero que tenemos es que enseñar en el 'scouting' el partido de ida en el que fueron muy superiores. Nos hicieron dos goles en un minuto y no hicimos nada para merecernos algo. Lo que quiero es que sepan todos que es un equipo difícil si lo dejamos e incómodo si se lo facilitamos todo. Tenemos que saber que contamos con una buena plantilla para grandes envites, lo hemos demostrado, y este es muy importante. Recuerdo que Zaragoza, en la primera vuelta, nos marcó goles por errores nuestros y eso esta vez no puede ocurrir", señala el entrenador.

Un mes de marzo cargado de encuentros le queda por delante al plantel verde. Tres de Liga y uno de Copa del Rey en poco más de una semana. Tanto jugadores como cuerpo técnico saben la importancia de lo que hay en juego durante este periodo concreto, continuar en la lucha por la salvación, así que prefieren ir paso a paso. "No quiero saber con quién juego el próximo partido. Tenemos que poner los cincos sentidos en este del viernes. Nos lo jugamos todo en este encuentro y pensar que después viene otro y luego, vamos a otro sitio, no tiene sentido. Debemos centrarnos en Zaragoza que ya de por si es complicado si no estamos al 120% y no pensar en nada más. Una vez termine el choque, miraremos el marcador que intentaremos que nos favorezca, pero para eso tenemos que hacer bien los deberes", resalta Moli.