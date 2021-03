El arma de Adama para sorprender al rival: además del aceite, ¡sus músculos!

En los Wolves tienen en Adama Traoré un jugador imparable. Lo saben perfectamente.

Si por algo destaca el atacante es por su corpulencia. En una entrevista a 'DAZN', Adama Traoré reconoció que la usa para batir a los rivales, ya que sabe que es su punto fuerte. "Mi corpulencia salta a la vista. Si los jugadores infravaloran eso, mejor para mí", destacó.

Además de eso, recurre al aceite corporal. Adama explicó cómo surgió aquella idea. "Tenía problemas en el hombro. Había equipos que intentaban cogerle el brazo para dificultarme mis salidas o el juego. Los fisioterapeutas y los médicos decidieron que teníamos que encontrar solución al problema y finalmente se les ocurrió lo del aceite. Funciona", dijo.

"Las dos primeras veces que me puse el aceite y me intentaron coger el brazo, los rivales se dieron cuenta que llevaba algo y, bueno... es curioso. Es algo que no tienen previsto y a mí me ayuda", prosiguió.

Por último, comparó el fútbol que hacía en las categorías inferiores del Barça con el que desempeña ahora en los Wolves: "La Masia lo que más me aportó es la personalidad, valores a tener dentro y fuera del campo... Ahora he madurado como jugador. Aquí el fútbol es más directo".