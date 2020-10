El Atlético Baleares ficha a Olaortua y Maialen, que son... ¡marido y mujer!

El Atlético Baleares está siendo uno de los clubes más activos del mercado de fichajes y este jueves 1 de octubre presentó a sus dos nuevas incorporaciones. Una para el equipo masculino y otra para el femenino.

Y es que el conjunto de las Islas Baleares ha firmado a Iñaki Olaortua y Maialen Esnaola, una pareja de defensas que, curiosamente, son marido y mujer fuera de los terrenos de juego.

"A todos los equipos que he ido, ha venido conmigo, ella terminó sus estudios y ya luego se vino conmigo cuando tocaba salir fuera del pueblo y la verdad es que estamos muy contentos aquí, con ganas de hacer cosas bonitas", comenzó afirmando Iñaki.

"Cuando tuvo la opción de venir aquí, la verdad es que no dudó mucho y una vez llegados a Mallorca yo quería seguir jugando al fútbol y tenía varias opciones, pero me gustó la idea de jugar en el Atlético Baleares, me atraía, hablamos con el club y acordamos que podía empezar", sentenció Maialen.