El bálsamo de Jovic

Luka Jovic, tras estar en la rampa de salida durante casi todo el mercado, finalmente no se movió del Real Madrid. La salida de Borja Mayoral le deja, a priori, como segundo delantero en los planes de Zinedine Zidane, que ya le dio varias oportunidades en esta Liga.

El ex del Eintracht Frankfurt no logró aprovecharlas y ahora espera coger el ritmo que necesita con la Selección Serbia. El delantero regresa a la convocatoria de su país, por el que no juega desde el 7 de septiembre de 2019, cuando disfrutó de unos minutos frente a Portugal. El parón por la pandemia y sus últimas suplencias le privaron de ello.

Quiere ser también importante con su selección. Ha sido convocado en 14 ocasiones, pero solo en seis de ellas jugó. En tres de ellas partió como titular y, hasta ahora, suma solo dos dianas.

Ya en el pasado fue Ljubisa Tumbakovic, seleccionador serbio, el que recalcó la necesidad de Jovic de desquitarse de esa presión que mantiene desde su fichaje por el Real Madrid.

"El problema de Luka Jovic es Luka Jovic...", resaltó. Ahora es él mismo el que debe dar un paso adelante para, a través del apoyo de su selección, renovar su mente de cara al equipo 'merengue'.