"El Barça de Guardiola era la esencia del fútbol"

Dimitar Berbatov, ex jugador del Manchester United, recordó con 'BetFair' en la que tendría que haber sido la previa de la final de la Champions de Estambul los dos partidos que perdió en 2009 y 2011 ante el Barça. "Es el mejor equipo al que me he enfrentado en mi vida, eran la esencia del fútbol", señaló.