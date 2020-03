El Barça, más en serio que nunca a por Ferran Torres

Al Barcelona le urge renovar plantilla e ilusión. Ambas cuestiones van de la mano, llega un periodo de cambio generacional y en el club ya van sembrando algunas de las semillas del equipo que viene. Y la de Ferran Torres cada vez cobra más fuerza.

En los últimos días se han sucedido las informaciones acerca del interés acrecentado de los azulgranas, y eso es porque ha escalado posiciones en la lista de prioridades de la dirección deportiva.

De hecho, Ferran Torres siempre ha sido muy del gusto de los técnicos del Barça, quienes lo intentaron a toda costa en edad juvenil, igual que el Real Madrid, pero el Valencia anduvo vivo para blindar a su perla.

Ahora la situación ha dado un giro importante, puesto que las señales que emite el propio centrocampista de 20 años invitan a ello. Ha mostrado su rechazo a renovar con el Valencia (acaba contrato en 2021) en varias ocasiones, lo cual ha dado pie a los dirigentes barcelonistas a moverse.

De hecho, los agentes del futbolista 'che' son los mismos a través de los cuales el Barça cerró la incorporación de Pedri, por lo que ello invita al optimismo en Can Barça. La estrategia podría ser obligar al Valencia a traspasarle a final de verano, por unos 35 millones, para evitar que al año siguiente quede libre.

La progresión de Ferran Torres va viento en popa. No en vano, ya ha pulverizado algún registro importante de la entidad y todos los informes de los clubes grandes acercan de su porvenir son excelentes.

Además, su peso en el equipo ya está más que demostrado. No en vano, pese a no ser un goleador, es el segundo Sub 21 de LaLiga con mayor incidencia en las victorias del equipo, como demuestra un estudio de ProFootballDB.