"El Barça no me llamó, pero no me hubiera replanteado mi decisión"

Con 38 años y tras una larga y exitosa carrera, David Villa se despidió del Vissel Kobe y colgó las botas. En su palmarés lucen las camisetas del Valencia, el Barcelona y el Atlético de Madrid, entre otros, equipos en los que detascó como goleador.

En una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo', el español relató cómo es su vida tras despedirse del fútbol profesional: "A nivel personal, tengo más tiempo, sobre todo para mi familia. He vuelto a vivir a España, me he instalado en Madrid, y a nivel profesional ha cambiado mucho. Ahora ya no voy a entrenar, pero estoy pendiente de los nuevos proyectos, con las academias DV7 y el proyecto del Queensboro que es algo muy importante y del que antes no me podía dedicar en el día a día y que estando en Japón ya pude hacer más cosas".

Además, aseguró que todavía no está interesado en entrenar: "Ese gusanillo me llegará, de momento no lo tengo, pero la vida son etapas. Creo que he cumplido la mía como futbolista y ahora estoy contento y motivado con otra dentro del fútbol. Es una decisión meditada".

En cuanto a la suspensión de su homenaje debido al coronavirus, comentó: "Obviamente, creo que hay que guiarse por la lógica. Me hubiera encantado estar en Mestalla, es algo que llevo soñando desde hace mucho tiempo, pero las autoridades sanitarias han hecho una recomendación y nosotros simplemente la hemos acatado. No es una cancelación, sino un aplazamiento, así que lo primero y más importante es que se solucione este problema no solo aquí, sino en todo el mundo".

Villa desveló que el Barça no le llamó tras la lesión de Dembélé: "No hubo nada. Fui muy claro en mi rueda de prensa en diciembre, allí lo hice público pero mi decisión estaba tomada desde hacía tiempo. Nunca pensé en replanteármela".

"El Barça puede dar un golpe muy importante a la Liga"

También tuvo tiempo de hablar sobre el 'Clásico' de Liga que enfrentará al Real Madrid ante el Barça: "Lo veré seguro, de una u otra manera, y espero que se vea un buen partido, vistoso para los aficionados y que gane el Barcelona. Sería muy importante para todos los que somos barcelonistas porque sería un golpe muy importante después de arrebatarle la primera plaza. Sería un golpe bastante fuerte, pese a que no habría que confiarse porque aún quedará mucha Liga, pero ojalá se dé".

Finalmente, valoró el cambio que ha sufrido el conjunto azulgrana desde la llegada de Setién al banquillo: "Bueno, desde la distancia es difícil analizarlo. Lo que vemos por la tele no se ajusta a la realidad que hay, la realidad solo la conoce la gente que está dentro y mi periplo por Japón también me impedía seguir bien los partidos por los horarios. Lo único que quiero desde la distancia y como aficionado del Barça es que vaya bien, que se juegue bien y se gane los máximos títulos posibles".