El Barça pone a Pau Torres en su punto de mira

Sin fútbol por el coronavirus, el Barça perfila sus prioridades de cara al próximo mercado estival. Y una de las cosas que tienen claras en el Camp Nou es que la defensa debe renovarse.

Afirma 'Sport' que el Barcelona busca central. El candidato preferido para el club catalán es Pau Torres, jugador del Villarreal.

Según el rotativo catalán, el Barça ya habría tanteado incluso al entorno de Pau Torres para saber si estaría dispuesto a probar suerte en la Ciudad Condal.

La negociación ya estaría en marcha, siempre a tenor de lo publicado por esta fuente. Eso sí, el Barça tiene claro que no hará ninguna locura por él.

No termina de convencerle al club catalán su precio. La cláusula de Pau Torres es de 50 millones de euros.

Ya habría habido contactos informales, según 'Sport', pero no se habría pasado de ahí. Todo está en 'stand by', más aún teniendo en cuenta que en el Barça ya echan cuentas tras las crisis del COVID-19. No saben cómo irá el mercado ni cuánto les puede afectar.

El Barça tiene una hoja de ruta a seguir. Lo primero sería dar salida a Umtiti. Después, el club intentará el fichaje de un central joven. Pau Torres no es el único en la lista de candidatos, pero sí el mejor posicionado para recalar en el Camp Nou.