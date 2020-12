El Barça se reencuentra con uno de los fichajes que le costaron la sanción de la FIFA

El 21 de agosto de 2014, el Comité de Apelación de la FIFA reafirmaba la decisión de sancionar al FC Barcelona sin fichar durante dos ventanas, hasta enero de 2016, y le hacía pagar una multa de unos 415.000 euros.

¿Por qué? Según el organismo internacional, por el fichaje irregular de menores. Otros clubes como Chelsea o Atlético de Madrid fueron sancionados por lo mismo. En el caso de los azulgranas, esto supuso la marcha de jugadores de entre 12 y 16 años que estaban en La Masía.

Tres futbolistas coreanos, Patrice Sousia (ahora en el Calahorra) o el francés Théo Chendri (se fue al Nantes y ahora está en Dinamarca), entre otros, se marcharon por sus fichajes irregulares. También el japonés Takefusa Kubo, que volvió a Japón y acabó fichando por el Real Madrid.

Y dentro de aquellos futbolistas, como recuerda 'AS', también se encontraba alguien que este sábado (21:00) se reencuentra con el Barcelona. Hablamos de Bobby Adekanye, extremo de ahora 22 años nacido en Ibadán (Nigeria) y de nacionaidad neerlandesa.

Bobby comenzó a formar parte de La Masia en el año 2011 y allí se le veía como un gran proyecto de futuro. Cuando se reinauguró el centro de la cantera, el neerlandés posó junto a Guardiola, Sandro Rosell, Puyol y Guillermo Amor, además de Leo Messi, como rostro visible de los jóvenes azulgranas.

Pero en 2014 cambió todo para él. Salió del Barcelona y fichó por el Liverpool, donde estuvo cuatro años sin cuajar. Pasó por los equipos Sub 18, Sub 19 y Sub 23 y llegó a disputar 12 partidos de la Youth League. Al final, en el verano de 2019 acabó su contrato y se marchó a la Lazio.

La temporada pasada, Adekanye llegó a debutar en la Serie A. Intervino en 15 partidos, aunque solo dos fueron como titular, y llegó a meter un gol y dar un asistencia. Ahora está cedido en un Cádiz donde disfrutó la semana pasada de sus primeros minutos, 23, frente al Elche.

Precisamente por lo especial, Adekanye pasó por rueda de prensa y reconoció las ganas de medirse al Barça. En el Ramón de Carranza se reencontrará además con Óscar Mingueza, de quien dijo en su intervención que era uno de sus "mejores amigos" en La Masia.