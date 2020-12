El Bayer Leverkusen se reencuentra con el liderato seis años después

El Bayer Leverkusen aprovechó el tropiezo del Bayern de Múnich ante el Unión Berlín para asaltar el liderato de la Bundesliga, que este fin de semana completó su undécima jornada, tras vencer con autoridad al Hoffenheim (4-1).

El conjunto del holandés Peter Bosz culmina así una trayectoria impecable en lo que va de curso. En once encuentros ha ganado siete, ha empatado cuatro y no ha perdido ninguno. Junto con el Wolfsburgo, cuarto en la tabla, es el único que no conoce la derrota en Alemania.

El Leverkusen no falló. Tuvo la ocasión y liderado por el jamaicano Leon Bailey rentabilizó la inestabilidad reciente del campeón. El Bayern Múnich, hasta no hace mucho intratable en todos los torneos, acumula tres empates en los últimos cuatro partidos que ha disputado en la Bundesliga.

El Bayer Leverkusen dejó más que encarrilada la visita al BayArena del Hoffenheim, que acabó con nueve hombres, a la media hora, con Bailey en efervescencia.

El jamaicano abrió el marcador a los cinco minutos con un golazo. Un saque de esquina en corto hacia Nadiem Amiri que le devolvió el balón. Buscó Bailey algo de ángulo y desde el lateral, fuera del área, ejecutó un preciso disparo, con efecto, que superó a Oliver Baumann.

El segundo fue en el 27', cuando en un contraataque recogió el balón en el centro del campo, sorteó al meta adelantado y en solitario llevó la pelota a la red.

Atisbó el cuadro de Sebastian Hoeness una leve reacción al inicio de la segunda parte, cuando una buena jugada individual de Christoph Baumgartner, completada con un zapatazo desde la frontal, acortó las distancias.

Fue un espejismo. Cinco minutos después Florian Wirtz marcó el tercero, a pase del checo Patrik Schick.

Las opciones de los visitantes decayeron cuando el austríaco Florian Grillitsch vio la segunda tarjeta amarilla y dejó con diez al Hoffenheim que jugaron los diez minutos del final con nueve por la expulsión de Stefan Posch.

En el tiempo añadido, el argentino Lucas Alario, de penalti, redondeó la goleada del conjunto local.

El Bayer Leverkusen sumó un nuevo triunfo y se alzó a lo alto de la clasificación. Es primero de la tabla, con un punto de renta respecto al Bayern Múnich y al RB Leipzig, igualados a continuación.