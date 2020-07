El Bayern anunció a Kouassi, ¿gran fichaje libre de la temporada?

Después de que el martes se convirtiera en un secreto a voces, el Bayern de Múnich anunció este miércoles, 1 de julio, el desembarco en el equipo de Tanguy Kouassi, joven promesa de la cantera del PSG.

Se trata de un central de 18 años que firmó contrato hasta junio de 2024 con la entidad bávara y que ya había debutado con el primer equipo parisino.

"Estamos muy contentos de haber podido llevarnos a Tanguy Nianzou Kouassi al Bayern. Desde nuestro punto de vista, es uno de los mayores talentos de Europa. Su primera posición es la de defensor central, pero puede jugar en varias posiciones. Estamos seguros de que tendrá una gran carrera con nosotros y es un refuerzo de calidad", explicó el director deportivo Hasan Salihamidzic.

"Estoy muy feliz de poder jugar en el Bayern. Es un club grande y tradicional. Espero poder quedarme mucho tiempo y tener oportunidades. Trabajaré duro para ello", dijo el jugador en su presentación.

Quien queda triste con su marcha es Thomas Tuchel, el técnico que le dio la alternativa y que confiaba mucho en su calidad: "Tanguy me gustaba, no es un secreto. Tenía mucho futuro aquí. Depositamos nuestra confianza en él y era un jugador clave para el futuro. No puedo entender que se vaya y me entristece".

Varios grandes de Europa se interesaron por este joven defensa, pero finalmente el Bayern le hizo la oferta más atractiva. Está por ver si tiene hueco en la amplísima plantilla bávara, donde tendrá que competir con varios de los mejores defensas del mundo.