"El Bayern no es tan favorito como se dice"

Javier Mascherano, actual jugador de Estudiantes de la Plata y ex del Barcelona, consideró "que el Bayern de Múnich no es tan favorito como se dice" en el encuentro de cuartos de final de la Champions League que este viernes le enfrenta al conjunto azulgrana en el Estadio Da Luz.

"El Bayern tiene un muy buen equipo y físicamente sus jugadores son muy potentes, pero a un partido puede pasar cualquier cosa y estoy convencido que el Barcelona estará a la altura", dijo en una entrevista en el diario 'Ara'.

Según Mascherano, "el Barcelona necesitará controlar el partido porque siempre le ha costado defender cerca de su área. A partir del control del juego aparecen las individualidades y todo empieza a fluir".

Además, opinó que "Messi es el principal argumento del Barcelona y de cualquier equipo en el que juegue. Sabe que está a tan solo dos partidos de poder jugar una final de la Champions. El día del Nápoles lo vi con ganas y con capacidad de contagiarlas a los compañeros".

Preguntado por si el Barcelona ha dejado de construirse con el juego de posición que le llevó a la gloria cuando él formaba parte del equipo, el jugador de Estudiantes respondió que "con jugadores como Messi, Busquets o Piqué es normal que haya momentos en que el Barcelona practique el juego de posición, pero ahora mismo este no es su modelo central".

Y no se quiso mojar demasiado respecto a si el también argentino Lautaro Martínez puede ser un buen recambio para Luis Suárez en la punta del ataque: "No sé si es el relevo perfecto de Luis Suárez. Sí que sé que es un muy buen jugador y que en la Selección es muy compatible con Messi. Pero no sé si es el relevo de Suárez ni tampoco si Suárez necesita un relevo".

Ya en clave Estudiantes, Mascherano explicó: "La situación con la pandemia es muy extraña para todo el mundo. Es una lástima porque no estoy pudiendo disfrutar de jugar en mi país. Quería aprovechar mucho los últimos meses de mi carrera y de momento no puedo".

"En Argentina estábamos en crisis y la pandemia lo ha agravado todo. Nuestra economía es muy sensible. Algunos futbolistas que hemos tenido la suerte de jugar en el exterior tenemos que ayudar. No nos hemos de cerrar en nuestro beneficio. Un país sano lo es si todos estamos sanos, no solo unos cuantos", añadió.

Por eso dijo que, a pesar de que en Argentina se tendrá que volver a jugar al fútbol sin aficionados en los estadios, "lo importante es que el fútbol pueda regresar porque los clubes tienen un rol social básico y la pandemia los ha golpeado muy fuerte. Ojalá los protocolos funcionen estas semanas y podamos reemprender la competición".

Y, de momento, sigue sin poner día a su retirada: "No quiero estar ligado a una fecha. Ahora mismo tengo ganas de seguir jugando. Hemos tenido un parón suficientemente largo para hacer un 'reset' y desconectar. Tengo contrato con Estudiantes hasta junio del 2021, pero esto no implica que después no siga jugando o que me retire".

Lo que sí tiene claro es que una vez se retire quiere "seguir involucrado en el mundo del fútbol". Por eso se probará como entrenador. "Seguramente haré mis primeros pasos como técnico en Argentina. Después ya veremos lo que pasará".