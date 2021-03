El Birmingham despide a Karanka y ficha a Lee Bowyer

El Birmingham está viviendo un momento complicado en el Championship. 'The Blues' ocupan el puesto 21 en la clasificación y se sitúan tres puntos por encima del descenso.

Todavía quedan diez jornadas por delante y hay peligro de que pueda bajar de categoría. Tras los malos resultados, la dirección decididó despedir este martes a Karanka.

Y tardó apenas unas horas en encontrar a su sustituto. El elegido es Lee Bowyer, que renunció este lunes a su cargo en el Charlton Athletic (League One).

Hay que destacar que el britántico militó en el Birmingham como futbolista entre 2009 y 2011.

LEE BOWYER!



We are delighted to announce the appointment of Lee Bowyer as our Head Coach.