El Birmingham oculta a su perla más preciada

Liverpool, City, United, Chelsea... son algunos de los equipos que ya han espiado la progresión de Jude Bellingham esta temporada con solo 16 años.

El centrocampista ha pasado de ser un total desconocido a ser el objeto de deseo de los más grandes de la Premier League por méritos propios.

Su rendimiento a las órdenes de Pep Clotet en el Birmingham han dado sus frutos y se perfila como uno de los jugadores con mayor proyección de Inglaterra.

Pero este miércoles no se le podrá ver en acción. El propio Clotet ha anunciado en rueda de prensa que el futbolista aún tiene descanso, a pesar de que no jugó el último partido ante el Queens Park Rangers, por lo que no estará en la FA Cup ante el Leicester.

Antes de ese descanso había disputado cuatro partidos en dos semanas. "Los jugadores jóvenes manejan la carga de trabajo de forma diferente y le necesito fresco para el sábado", comentó ante los medios.