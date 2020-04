El Brescia dejará a Tonali elegir equipo

Solo tiene 19 años pero ya se ha convertido en la figura del Brescia. Sandro Tonali es seguido por clubes de primer nivel y en el conjunto italiano se frotan las manos con su venta.

"Hay muchos grandes clubes que están sobre él", confesó Massimo Cellino, presidente del Brescia, a 'Radio Sportiva' cuando fue preguntado por el futuro de su jugador.

El dirigente del Brescia aseguró que aún no ha decidido en qué equipo jugará Tonali. "Todavía no he profundizado en ninguna negociación", explicó Cellino.

"Le prometí que será una elección que hará él primero y luego eventualmente evaluaré. Mi sueño es que el equipo se salve y mantenerlo al menos otra temporada más", sentenció el presidente del Brescia.

Son varios los equipos que ya han preguntado por la joya italiana. El último en incorporarse a la puja ha sido el Barcelona, que estaría dispuesto a ofrecer hasta 60 millones de euros.

Es en Italia donde más insisten en fichar al internacional italiano. Desde el Inter de Milán a la Juventus, aunque en la Premier League también le sigue de cerca el Manchester City.